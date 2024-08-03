盧秀燕先拚黨魁？許淑華表態喊“更上一層樓”

中評社台北8月3日電／台中市長盧秀燕被視為國民黨挑戰2028熱門人選，而國民黨主席明年改選，外界關注是否會先接黨魁為2026鋪路。對此，南投縣長許淑華表示，黨內對盧秀燕2028有所表現會有期許，但候選人是否需要自己擔任黨主席就見仁見智，更重要的是盧的個人意願，她個人認為盧秀燕還是會先專注在台中市政，畢竟要有市政表現才能爭取民眾支持。



中時新聞網報導，許淑華今（3）日出席活動，接受媒體受訪時被問及盧秀燕是否先接任黨主席，從2026地方大選開始鋪路的看法。許淑華微微一笑說，盧秀燕現在還有台中市長的身分，當然黨內對盧有高度期待，希望她能夠更上一層樓。所謂“更上一層樓”，無非當然是有期待盧秀燕在2028年能夠有所表現，這是黨內的期待，但還是要看盧人的個人規劃。



至於未來如果真的有想要在政治的路上再往前邁進，是不是一定要取得黨主席的位置，許淑華認為，這可能每個人見仁見智，因為如果黨主席能從另一個角度站在輔佐立場，能推動黨務來協助候選人；若是由候選人自己擔任黨主席，或許整個整個黨務系統和整體節奏，也可以更加配合。這是目前黨內期待，或是民眾對盧秀燕未來動向的揣測，但最主要還是要看盧秀燕本人的意願，還有市政的節奏如何往前推進，相信以盧秀燕在政壇的老練經驗，會有自己的節奏跟步伐。



許淑華說，自己作為後進、作為國民黨員，也期許盧秀燕能夠有更好的表現，但她個人估計，盧秀燕應該還是著重在台中市政的表現為優先，畢竟在整體市政的表現，必須非常出色，能夠讓全台人民看到她在台中市政的領導能力、個人魅力，才能讓更多朋友來支持她。