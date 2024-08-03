中評社北京8月3日電／網評：弘揚愛國愛鄉傳統 改革開放再立新功

來源：大公報 作者：卓偉（資深評論員）



國家主席習近平近日給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，充分彰顯習主席對香港企業家傳承先輩愛國愛鄉優良傳統、為家鄉建設和國家發展貢獻力量的肯定和親切勉勵，令人鼓舞，更是深受啟發。香港的發展與騰飛伴隨著國家改革開放而來，香港企業家更是當中的親歷者、參與者和受益者，既助力國家建設，也成就自身成就香港。在中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化建設作出重大部署之際，習近平主席回信既是對香港寧波籍企業家的肯定，更是對香港各界的期望，必須弘揚愛國愛港愛鄉光榮傳統，更要銳意改革，發揮獨特優勢，在新一輪改革開放中再建新功。



習主席對於寧波籍香港企業家的高度評價，體現出對香港企業家多年來為國家、為家鄉所作出貢獻的肯定，國家和內地民眾一直銘記在心。香港的寧波籍企業家在國家的改革開放中一直發揮重要而特殊的作用。清末民初“寧波幫”已經開創中國工商業眾多第一：中國第一家日用化工廠、第一家儀表廠、第一家味精廠、第一家火柴廠、第一家燈泡廠……還有著名老字號同仁堂、老鳳祥、亨得利、泰昌祥和商務印書館等也是由寧波商人創立，在中國商界素有“無甬不成市”之說。



為中國式現代化貢獻力量



更難得的是，香港寧波籍企業家具有濃厚的愛國心和桑梓情。改革開放後香港寧波籍企業家為內地科教文衛公益事業捐資達六十億元人民幣，為寧波和祖國經濟社會發展居功至偉。在國家改革開放的大潮中，更發揮了為國招商引資，推動開放的重要作用。習主席在回信中對“寧波幫”的高度評價，並非客套，而是充分體現了“寧波幫”對國家、對改革開放的貢獻。



今年對香港寧波籍企業家更是一個值得紀念的日子。1984年8月1日，鄧小平指示：“把全世界的‘寧波幫’都動員起來建設寧波”。今年正是鄧小平對於“寧波幫”發出動員令的四十周年紀念日子，早前一批在港“寧波幫”商界的後代，包括包陪慶、曹其鏞等給習近平主席寫信，匯報他們傳承先輩傳統，服務國家發展等情況，並決心為國家現代化貢獻力量。習近平主席很快在7月30日作出回信，體現出對於他們的重視，對於香港企業家更具有很強的鼓舞和啟示作用。

