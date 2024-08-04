工聯會將在港推逾140項活動共賀國慶

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月4日電（記者 盧哲）工聯會3日舉行記者會宣佈，在今年6月至12月期間舉行“工聯心·家國情 共賀國慶75周年”系列活動，推出逾140項活動、優惠及福利項目，與會員、全港市民一起共賀國慶，預計參與人數將超過30萬人次。



工聯會會長吳秋北、副會長程岸麗及副理事長蘇栢燦出席記者會，公布有關慶祝國慶的重點活動和優惠詳情。吳秋北表示，今年以“工聯心·家國情 共賀國慶75周年”為主題，按三個方面推出多項大型慶祝活動和福利優惠項目。其中，“工聯心”推出多項關心市民健康，深入社區的活動及貼心的優惠；“家國情”推出多項與內地相關的活動，積極推進香港融入國家發展大局，推動愛國主義教育；“共賀國慶”舉辦多場大型慶祝活動，搜羅全城不少商戶優惠，與全港市民一同慶賀。



“家國情”方面，吳秋北表示，工聯會在今年6月至10月期間推出“千人匯灣區”活動，組織逾千人參觀大灣區的內地城市，增強參與者對大灣區的熟悉度。工聯會亦推行“國情電影欣賞”，透過電影觀賞，讓市民、會員對國情有更深入的瞭解和認識。



同時，今年是“兩航起義”75周年，工聯會將舉行“慶祝中華人民共和國成立75周年暨紀念香港兩航起義75周年建國艱辛歲月 航空發展歷程”講座，預計300人參與。工聯會亦會推出“愛國工運發展虛擬展覽館”，結合工聯會歷史圖片及文物作虛擬網上展覽，慶祝國慶的同時亦展現工聯會一代代人的心血和愛國工運史。