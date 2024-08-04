快評：民眾黨應有完整清晰穩定的兩岸論述

中評社快評/台灣民眾黨5週年黨慶暨第2屆第2次黨員代表大會8月3日移師高雄舉行。民眾黨黨主席柯文哲致詞時表示，黨慶選在高雄舉辦表明民眾黨要深耕中南部的決心，民眾黨有政黨主體性，關鍵8席“立委”絕對不是小藍小綠；許多台灣人仍不喜歡藍綠，20年來藍綠惡鬥給台灣造成很大問題，民眾黨要讓大眾認可，成為大家喜歡的品牌，是現階段要努力的目標。柯重申，台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，要成為台灣社會的最大公約數，超越藍綠並非消滅藍綠，而是和諧共存。



成立才五年的台灣民眾黨，有今天的成果和影響、在藍綠之間找到生存空間、形成台灣政治力量的一個重要板塊（白營）實屬不易，而遇到挫折後還能保持熱情和初心更是不易。



民眾黨是台灣多年來藍綠惡鬥、政治社會環境惡化的產物，成功的關鍵在於其強調超越藍綠、走理性務實的中間路線，從而吸引許多中間選民尤其是年輕人的支持，包括不少淺藍淺綠民眾的支持。



但是民眾黨現在也面臨許多結構性問題，關鍵挑戰之一是如何超越藍綠。藍綠政黨的最大區別在於兩岸政策主張，藍營的國民黨和綠營的民進黨的兩岸政策都清楚，但強調超越藍綠的民眾黨，現在最大的問題之一是沒有完整、清晰、穩定的兩岸論述，更沒有如何超越藍綠、推動兩岸關係和平穩定發展的行動方案。民眾黨能否在未來的兩岸關係發展中發揮積極作用，各方都在看。

