哈馬斯：已就選擇新任領導人開始磋商

中評社香港8月4日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）3日發表聲明說，其領導層已就選擇新任領導人開始廣泛磋商。



新華社報導，聲明說，過去幾十年裡，哈馬斯在多名領導人身亡後都根據規章制度迅速選出替代人選。哈馬斯的執行和顧問機構仍在繼續開展工作，新的領導人選

將在磋商完成後公布。



哈馬斯7月31日證實，哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞當天凌晨在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。