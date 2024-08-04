網評：“全球南方”是合作舞台而非競贏戰場

這是2015年1月28日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴拍攝的中國政府無償援建的非盟總部所在地非盟會議中心。（圖源：新華社） 中評社北京8月4日電／網評：“全球南方”不是競贏戰場，是合作舞台



來源：新華社 記者：李蓉



美國常務副國務卿坎貝爾日前在美國國會鼓吹美國應在“全球南方”更努力地抗衡中國，聲稱其在非洲等“全球南方”地區的影響力遠遠落後於中國，因此在獲得關鍵礦產等目標上有著“失敗風險”。坎貝爾的此番言論顯示出美國習慣以自身霸權邏輯鏡像中國。實際上，中國出身南方、心系南方、扎根南方，是“全球南方”的天然成員。相似的歷史記憶和奮鬥歷程把中國同南方國家緊緊聯繫在一起，中國始終珍視同南方國家的患難真情和牢固友誼，始終與南方國家同舟共濟、相互扶持。中國在“全球南方”的影響力來自相互尊重與互利共贏，天然的情感紐帶和廣泛的共同利益，讓彼此關係基礎深厚、牢不可破。



被侵略被殖民是“全球南方”國家的共同記憶，這些國家長期以來人均國民收入低，工業化進程滯後，政治上缺乏話語權，在全球治理體系中的代表性不足。造成這種局面的根源在於歷史上“全球北方”的殖民主義和帝國主義政策造就的不平等環境。時至今日，美國仍然執著於所謂“影響力”，不加遮掩地覬覦非洲等地的礦產資源。美國高官無視南方國家的自主性，抱守殖民思維，至今仍把它們當作掠奪資源的狩獵場和大國博弈的競技場，讓人不勝唏噓。



早在2012年年初，由中國援建的非盟會議中心交付使用。落成典禮上，時任埃塞俄比亞總理梅萊斯感慨：“這塊地從前是監獄，關著很多絕望的死囚，當時整個非洲大陸給人的感覺就是絕望；現在，這裡造了這座建築，象徵著非洲的復興，點燃了非洲人民對未來發展的希望。”援建非盟會議中心是中非合作豐碩成果的代表，也是中國在非洲形象的一個縮影。



作為南南合作的重要組成部分，中非合作扎實推進，利及雙方。中國秉持真實親誠理念和正確義利觀，不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。從對接發展戰略到落實“十大合作計劃”“八大行動”和“九項工程”，中非各領域合作不斷走深走實。中國已連續十五年保持非洲第一大貿易夥伴地位。2023年，中非貿易額達到歷史峰值2821億美元。南非金磚國家事務協調人阿尼爾·蘇克拉爾認為，中國致力於幫助非洲國家探索自身工業化發展道路，積極分享發展經驗，還提供了重要的人才和技術支持，中國為非洲國家擺脫貧困、發展經濟提供了極大幫助。

