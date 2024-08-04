下屆新竹市長會選誰？街訪民眾竟異口同聲

中評社台北8月4日電／新竹市長高虹安因“立委”任內涉詐領助理費案，一審判刑7年4個月。《高級酸新聞台》針對“高虹安一審判7年4個月，因案件而被停職，新竹市民如何看這個案件呢？”進行街訪，當被問到再選新竹市長的狀況下，會傾向支持藍綠白哪一方？有部分民眾表示，要看是哪一位出來競選，看人不看黨。



中天網路節目《高級酸新聞台》2日派出主持人李珮瑄針對“高虹安一審判7年4個月，因案件而被停職，新竹市民如何看這個案件呢？”進行街訪。有一位阿伯表示，“判這個刑也判得太離譜了，判7年4個月”； 李珮瑄問到， 對二審或三審，你覺得樂觀嗎？阿伯回應表示，“我是覺得不樂觀啦，民進黨執政，他們說的算啊” 。



根據《中時新聞網》援引報導，一位婦人則表示，“很早就知道她有官司啊，應該說只是早晚問題啦，也沒有什麼嚇到什麼。我覺得現在好像不管什麼黨，都有在判貪污嘛，所以若說有政治力，我也覺得好像也沒有很大的成分，因為現在不管哪一黨都有在辦”。當被問到再選新竹市長的狀況下，妳會傾向支持藍綠白哪一方比較多？婦人表示，“我看哪一位出來競選，我是看人不看黨”。



針對高虹安的二、三審，有一位先生表示，“我相信不樂觀， 但是會再嚴重嗎？我想也不會啦，後面就不再那麼重要了”“高虹安回不來了，而且我們也不指望了，只能指望下一次的市長是誰，這個在新竹，大家都傷到了，前面的市長也是如此。因為新竹科學園區，其實大家都很支持年輕人、支持新的方向，但是請對這個有興趣的人，一定要潔身自愛，否則我們已經失望太久了，我們已經不抱希望了” 。



也有一位先生坦言 ，“對她失望，就是被判刑啊，也不會想希望她繼續戰，因為之前就有聽說，她有一點那個爭議啊。她還在選舉的時候，就已經被人家爆料，只是她被判刑，還是有一點點驚訝，就覺得說被判得有點重了” 。李珮瑄問到，你覺得高虹安做得怎麼樣？該位先生表示、“之前覺得沒什麼做事，直到最近，就是這幾個月，好像有一點表現了，然後沒想到又馬上被判刑”。被問到若重新選新竹市長，藍綠白三方你會選哪一方？ 該位先生說：“要看推薦誰，不看政黨看人”。