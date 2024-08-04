北京央企、高校和醫院向雄安新區疏解落地

3月27日拍攝的中國中化大廈建設現場（無人機照片）。當日，中國中化大廈實現核心筒主體結構封頂。（圖源：新華社） 中評社北京8月4日電／據新華社報導，近日，中國大唐集團有限公司發布了“大唐雄安總部項目概念設計方案征集”有關信息。這是繼首批4家央企之後，第5家公開將在雄安新區建設總部的央企。



根據相關信息，大唐雄安總部項目位於雄安新區啟動區總部區，總建築面積約30萬平方米。今年1月份，中國大唐集團科技創新有限公司、中國大唐集團數字科技有限公司已落地雄安新區。



首批4家疏解央企的雄安總部項目建設在持續推進。其中，中國星網總部大樓正在進行內部裝修，有望在今年投用。中國中化、中國華能總部大樓均已封頂，正在開展裝飾裝修。中國礦產資源集團總部正有序推進建設。雄安積極推動央企二、三級子公司或創新業務板塊向新區疏解，央企在新區已累計設立各類機構200餘家。



中國中化控股有限責任公司董事長、黨組書記李凡榮說，中國中化將對接雄安新區發展需求，持續優化戰略布局，深化拓展合作領域，推動更多優質項目落戶新區，實現功能“真疏解”、項目“真落地”，為高標準高質量建設雄安新區作出更大貢獻。



記者從雄安新區管委會瞭解到，第一批疏解的4所高校包括北京科技大學、北京交通大學、北京林業大學和中國地質大學（北京），其雄安校區均位於起步區第五組團，目前正有序推進建設。



新一批疏解高校中，華北電力大學、中國傳媒大學、北京語言大學、北京航空航天大學、北京理工大學均“官宣”了雄安校區規劃建設有關信息，這預示著新一批高校疏解工作將有序推進。未來，北京地區15所高校將向雄安新區疏解。



北京多家三甲醫院疏解工作也在穩步推進。其中，位於雄安新區容東片區的北京大學人民醫院雄安院區正有序推進項目建設。北京協和醫院國家醫學中心（雄安院區）已在雄安新區起步區第五組團確定了具體選址。中國中醫科學院廣安門醫院、中國醫學科學院整形外科醫院、中國中醫科學院眼科醫院也將建設雄安院區。