﻿電影資料館首映《流金歲月》4K數碼修復版

圖：《流金歲月》劇照。（圖源：大公報） 中評社北京8月4日電／據大公報報導，康樂及文化事務署香港電影資料館將於9月8日晚上7時30分在香港文化中心大劇院舉行《流金歲月》（1988）（4K數碼修復版）世界首映，讓觀眾在大銀幕上再次重溫這部經典佳作。“修復瑰寶——《流金歲月》（1988）（4K數碼修復版）世界首映”為香港文化中心35周年志慶節目之一。



《流金歲月》突顯了導演楊凡對美學的極致追求，面世以來一直在觀眾心中留下深刻印象，更為展現香港80年代流行文化的重要影片之一。花生映社有限公司自資為影片進行4K數碼修復，為是次活動的夥伴機構，與電影資料館合作舉行世界首映，讓這部經典之作再躍現銀幕。



電影由以浪漫風格聞名的楊凡執導，改編自著名作家亦舒的同名小說。著名影星鐘楚紅和張曼玉飾演的女主角自少女時代便成為莫逆之交，卻同時邂逅和愛上由日本演員鶴見辰吾飾演的家明。三人在短暫的交往後匆匆話別，少女二人亦踏上截然不同的成長路。後來家明再度出現，雖讓兩位女主角之間的友情受到考驗，但二人最終仍在困難中互相支持。



是次節目將於放映當日在香港文化中心二樓大堂（大劇院入口處）特設珍貴劇照和幕後花絮照片展覽，持票觀眾可先睹為快。展覽隨後會於9月11日至12月30日移師至電影資料館免費展出。



影片為粵語，設中、英文字幕。票價70元，8月9日起於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。有關節目詳情，可瀏覽資料館網頁www.filmarchive.gov.hk／tc／web／hkfa／2024／last－romance／pe－event－2024－last－romance.html或致電27392139。