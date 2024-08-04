﻿業界倡建立中藥檢測認證平台

圖：中醫藥發展專員鐘志豪與“跨界別關注中醫藥聯席會議”在立法會大樓會面交流，聽取意見。（圖源：新華社） 中評社北京8月4日電／據大公報報導，由社會各界人士組成的“跨界別關注中醫藥聯席會議”，近日與新上任的中醫藥發展專員鐘志豪會面交流。與會成員提出，政府必須為擴大中醫藥服務盡快拆墻鬆綁，給市民更多中醫藥服務的選擇，並須在中醫藥發展藍圖加入各界別及相關領域的整體考慮；配合國家中醫藥出海政策，在香港建立中藥材檢測認證平台等。



“跨界別關注中醫藥聯席會議”由22名選委、16名立法會議員、2名全國人大、5名全國政協、28個社會各界團體組織及超過40名社會各界人士組成，23位成員出席會議。在會上，聯席會議再次提供2022年的相關聯合聲明、2023年的施政報告建議書及今年幾位全國政協的中醫藥提案給專員參考，希望政府全面考慮各項建議，與社會各界保持密切溝通，為中醫藥的發展取得突破，在國家中醫藥承傳、發展及創新的大局中作出貢獻。



建議優化更新中成藥註冊法規



聯席舉例表示，曾向創科部門提出中藥產學研建議，而最近與旅遊業議會高層討論中醫藥特色文化旅遊，得到正面反應。聯席稱，這些都牽涉醫務衛生局以外如創科工業、文體旅等部門，也牽涉中醫藥體制改革，必須政府最高層的領導及跨部門協調。



身兼香港科技大學中藥研發中心主任的香港中醫藥生物科技聯會會長詹華強教授建議，必須優化和更新香港中成藥註冊法規條例，配合國家、大灣區及“香港藥物及醫療器械監督管理中心（CMPR）”的發展；配合國家對於經典名方的發展和應用，包括經典名方的二次開發研究，加強中醫藥技術創新；配合國家中醫藥出海政策，在香港建立中藥材檢測認證平台。



身兼多個專業中醫藥團體會長或理事長的選委黃傑教授提出九點建議，包括促進本土中醫專科發展，支援本地各大中醫團體整理香港中醫名家特色診療技術經驗，並舉辦老中醫師帶徒診治技術學習班；大力推動中醫藥文化、中醫中藥生活化；向訪港遊客推廣中醫藥自然和文化資源；向中小學推廣中醫藥文化要由中醫藥團體專責統籌；規劃中醫師的培訓計劃，建立恒常的初級中醫師培訓機制；為中醫進修課程提供一個統一的資訊發布平台；增加對私人中醫診所的資源分配；扶持傳統中藥飲片傳承；制定《中醫藥發展藍圖》的流程表及指引。



身兼聯席發起人和召集人的選委黃炳逢表示，專員除了介紹政府推出的各種措施以加強中醫藥服務及發展，也與何家騏及吳梓新兩位助理專員一起細心聆聽聯席會議成員表達的意見和訴求。