特朗普下戰書　9月4日與哈里斯辯論

圖：7月31日，特朗普在賓夕法尼亞州參加競選集會。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京8月4日電／據大公報報導，綜合路透社、法新社報導：8月2日美國民主黨全國委員會宣布，哈里斯已鎖定民主黨總統候選人提名。當天晚上，共和黨總統候選人特朗普在社交網站上發文表示，他已同意於9月4日在霍士新聞台與哈里斯進行辯論。哈里斯競選團隊回應稱，只會在ABC電視台辯論。



特朗普原定於9月10日在美國廣播公司（ABC）與拜登進行第二場辯論，然而在拜登放棄連任競選後，特朗普稱，ABC的辯論就此“終止”，並且一直沒有承諾是否會與哈里斯進行辯論。霍士於7月24日提議，邀請特朗普與哈里斯9月17日舉行總統辯論，但特朗普卻因其不是正式候選人而拒絕辯論。



7月30日，哈里斯在競選活動中，公開嘲諷特朗普退出原定於ABC舉行的辯論，稱“如果你有話要說，當著我的面說”，並強調自己已經準備好面對特朗普。



特朗普在8月2日晚上表示，他將在搖擺州賓夕法尼亞州與哈里斯辯論，具體地點未確定，屆時將會有現場觀眾。特朗普還稱，這場辯論遵循與6月27日在CNN的辯論類似的規則，該場辯論規則包括切斷麥克風。由於部分州將在9月6日開始進行大選提前投票，特朗普還稱，新辯論日期是“方便和適當的”。此前，他在接受霍士新聞採訪時聲稱，“每個人都知道我是誰，現在人們知道她（哈里斯）是誰了。”