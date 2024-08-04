伊朗急商盟友報復以色列　中東局勢緊綳

圖：也門胡塞武裝支持者2日示威，矢言為哈尼亞報仇。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京8月4日電／據大公報報導，隨著以色列與伊朗的緊張局勢升級，五角大樓2日表示，美軍將向中東地區派遣一個航母戰鬥群及更多戰機和戰艦，以應對伊朗及其代理人可能對以色列發動的襲擊。哈馬斯政治局領導人哈尼亞7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡，伊朗方面矢言要對以色列實施報復。美國官員表示，預計伊朗的襲擊可能在未來幾天發生，可能類似於伊朗4月對以色列發動的導彈和無人機襲擊，但這一次伊朗的反應可能更激烈，打擊規模可能更大。



據三名美國官員透露，拜登政府確信伊朗將向以色列發動大規模空襲，以報復哈尼亞在德黑蘭被暗殺一事。美國國防部2日表示，將向中東增派一支空軍F－22戰鬥機中隊，以及能夠攔截彈道導彈的海軍巡洋艦與驅逐艦。“林肯”號航母戰鬥群將前往中東，取代目前駐扎在阿曼灣、計劃於今年夏天返回美國的“羅斯福”號航母戰鬥群。



黎巴嫩真主黨料加入報復行動



一位五角大樓資深官員表示，一些已在地中海西部的戰艦將東移，更靠近以色列海岸，以提供更多安全保障。五角大樓在一份聲明中表示，美軍已開始調整軍事部署，“旨在增加對以色列國防的支持，並確保美國做好應對各種突發事件的準備”。聲明還提到，美軍將加快部署更多陸基反導防禦系統的準備工作。



路透社注意到，在4月中旬伊朗向以色列發動無人機和彈道導彈攻擊之前，美軍同樣加強了防禦部署。但眼下的情況顯然更加複雜。伊朗最高領袖哈梅內伊已經放話，伊朗有責任為哈尼亞的死“復仇”。三名匿名伊朗官員稱，哈梅內伊已下令直接打擊以色列。



此外，以色列戰機7月30日在黎巴嫩首都貝魯特炸死黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾後，相信真主黨亦會加入今次的報復行動。由於黎巴嫩真主黨擁有龐大的武器庫且鄰近以色列，料將對美以防禦構成極大威脅。



消息人士透露，哈梅內伊和伊朗革命衛隊高級官員1日在德黑蘭會見黎巴嫩真主黨、哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）、也門胡塞武裝、伊拉克抵抗組織的盟友代表，商討對以色列實施報復的兩種方案：要麼伊朗及其盟友使用“更先進、更致命的武器進行協同攻擊，以達到最大施壓效果”；要麼各方交錯做出反應。

