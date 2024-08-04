財經觀察：超級主播“退潮”的背後

（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據新華網報導，近日，董宇輝從東方甄選離職的消息刷屏網絡。此番“分手”並非無跡可尋，今年618期間，董宇輝出現在直播間的頻率便大幅下降，且更多是以演講者或抖音自制綜藝節目的主持人身份露面。



不僅是董宇輝，頭部主播的動態一直被大眾所關注。從近年趨勢來看，不少頭部主播不約而同，或主動或被動淡出大眾視線，直播頻率持續下降。



直播電商不景氣了嗎？



星圖數據顯示，今年618期間抖音、快手和點淘直播電商銷售額達2068億元，增長12%。據《2023年中國直播電商行業研究報告》，2023年中國直播電商成交額為4.9萬億，增速35.2%，還未到達天花板。



既然行業仍處增長期，曾經的頭部主播為何傾向“隱身”？直播電商領域新的增長點在哪兒？



頭部主播“退潮”的背後



此番離職前，董宇輝就曾在節目中透露過，自己非常抗拒賣東西，沒有真正享受過；李佳琦也曾直言找不到以前的工作狀態；小楊哥、辛巴等頭部主播都在直播間表示會減少直播……



職業倦怠，似乎是當前頭部主播們共同面臨的困境。



“我們接觸過不少主播，他們現在普遍覺得太累，幹不動了，經歷了整個周期之後，也想過上稍微正常的生活。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對記者表示。



與此同時，品牌方、平台方對頭部主播需求程度也在下降。只賺熱鬧不賺錢。這是不少上過超頭直播間的品牌方的共同感受。



想要“上播”，品牌需支付高昂的“坑位費”及傭金。傭金較好理解，是根據銷量抽取一定比例的提成，不同品類的商品抽傭金額不同。“坑位費”則是商品露出的費用，價格高低與主播名氣、號召力直接掛鈎。



“以我們過往合作經驗來看，頭部主播專場費用大概在100萬－300萬，中腰部是50萬－100萬，傭金大概是10%－20%左右。”雅鹿集團相關負責人表示。



“一場合作下來我們毛利率大概在6%－8%。”該負責人進一步解釋，除上述費用外還有許多隱形成本，比如場地費用、人員工資、打包發貨等等，因此實際淨利潤更低。



“綜合下來看，運營成本很高，產品利潤被壓降，品牌方挺難掙錢的。”該負責人說。



不僅如此，“全網最低價”往往是頭部主播的核心競爭力，而這也將進一步擠占商家利潤空間。

