“蘭之約：全球文明對話行”活動在日本舉行

8月2日，在日本大阪，中國駐大阪總領館代總領事方煒在“蘭之約：全球文明對話行”系列活動上致辭。（圖源：新華社） 中評社北京8月4日電／據新華社報導，由中國外文局蘭花獎秘書處和中國駐大阪總領館聯合主辦的“蘭之約：全球文明對話行”系列活動（日本）2日在大阪舉行。中日兩國政府官員、文化領域專家學者、青年代表等各界嘉賓80餘人參加。



中國國務院新聞辦公室對外推廣局有關負責人在致辭中表示，中日兩國文化淵源深厚，希望以蘭花獎為平台，通過“蘭之約：全球文明對話行”活動締結更多“金蘭之友”，共同講述好中日友好交流故事，為推動中日關係進一步發展貢獻積極力量。



大阪府日中友協副會長小西禎一表示，日中關係對兩國來說都是重要的雙邊關係，從文化、體育等領域推動兩國民眾的交流和理解十分重要。大阪府日中友協將繼續從民間層面推動兩國民眾的相互理解，為實現日中兩國和平共處、世代友好、互利合作、共同發展的理想目標而努力。



中國駐大阪總領館代總領事方煒指出，當前中日關係正處在承前啟後的關鍵階段，期待兩國文化領域的友好人士以推動新時代中日人文交流為己任，尊重世界文明的多樣性，弘揚中日共同價值理念，挖掘兩國文化資源，拓展雙向人文交流，助力兩國關係改善發展。



活動當天舉辦了蘭花獎國際文化沙龍。首屆蘭花獎日本籍評委、日中文化交流協會專務理事中野曉，日本漢學家、福山市立大學理事長佐藤利行，京都國際藝術文化交流中心會長傅巍，日本大阪市立東洋陶瓷美術館館長守屋雅史等嘉賓講述了長期以來在各自領域從事中日文化交流的友好故事。



活動現場還舉辦了“文明的綻放”文化交流展，展示了“石門十三品”非遺蠟染創作、中日兩國朱鹮保護合作交流成果以及篆刻、女書、書法等藝術作品，吸引了與會嘉賓駐足參觀。



蘭花獎是中國外文局2022年發起設立、2023年首次向全球頒發的國際文化獎項，旨在表彰全球範圍內致力於中外文化交流、對促進文明交流互鑒作出突出貢獻的外籍人士或機構。“蘭之約：全球文明對話行”系列活動是以蘭花獎為平台舉辦的文化交流活動，旨在推動全球文明交流互鑒、多元共生。