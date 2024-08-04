伊朗披露哈尼亞遭暗殺調查情況

中評社香港8月4日電／據伊朗媒體3日報導，伊朗披露了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞遇襲身亡的更多細節。



據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衞隊3日發表聲明說，這次行動是由以色列設計和實施的，並得到了美國政府的支持。根據調查，“恐怖分子”從哈尼亞的住所外發射了一枚彈頭重約7公斤的短程導彈，引發強烈爆炸。



新華社援引報導，伊斯蘭革命衞隊強調，伊朗將為哈尼亞報仇，“以色列政權一定會在適當的時間和地點受到嚴厲懲罰”。



另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引哈馬斯駐伊朗代表哈立德·卡杜米的話說，從現場判斷，襲擊是由空中投擲物或導彈實施的。伊朗的技術小組正在調查此案，調查結果會在之後公佈。



卡杜米否認了美國《紐約時報》報導有關事先設置的炸彈爆炸導致哈尼亞遇襲身亡的說法。他說，哈尼亞所住大樓當時發生搖晃，他立即離開房間，

看到濃煙滾滾，當他和團隊到達哈尼亞位於四樓的房間時，看到房間的牆壁和屋頂都已倒塌，隨後發現哈尼亞遇害。他強調，以色列在美國知情並同意的情況下設計並實施了這次襲擊。



伊朗伊斯蘭革命衞隊7月31日證實，哈尼亞及一名保鏢當天在其位於伊朗首都德黑蘭的住所內遇襲身亡。哈尼亞7月30日參加了伊朗總統佩澤希齊揚的就職儀式。哈尼亞遭暗殺後，尚無任何組織和個人宣稱製造這起襲擊。以色列方面也未作回應。