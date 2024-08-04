8月3日，鄭欽文慶祝奪冠。當日，在巴黎奧運會網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（圖源：新華社） 中評社北京8月4日電／網評：鄭欽文奪冠！書寫中國網球新篇章



來源：人民網 作者：何清漪



北京時間8月3日，在萬眾矚目的巴黎奧運會網球女單決賽中，鄭欽文在網球女單決賽中一騎絕塵，贏得冠軍，為中國隊在奧運網球女單摘得歷史上首枚金牌，刷新了我國在該項目上的奧運最高紀錄。



21歲的鄭欽文，猶如一匹隱藏巨大潛力的黑馬，一路披荊斬棘，在半決賽歷經三個多小時苦戰，最終以2比0戰勝了世界排名第一的斯瓦泰克，殺入決賽，超越了李娜十六年前在北京奧運會上第四名的成績。最讓人欽佩的是鄭欽文的超強耐力，在三天內連續高強度比賽三場，每場都在三小時左右，無疑是巨大的體力消耗，也是意志力的考驗，但她最終戰勝了自己，笑到最後。



鄭欽文在本次奧運會先後面對前世界第一和現世界第一，在一次次鏖戰、一次次逆轉中，靠著頑強的精神和超常耐力，最終書寫奇跡，一舉奪魁。鄭欽文在採訪中曾說：“落後時，看到台上的國旗，有股精神在支撐著我，一直很想為中國拿一塊獎牌。”從她樸實而又鏗鏘的話語中，從她敢打敢拼的精神中，從她比賽現場每一個不屈不撓、逆風翻盤的細節中，可以發現她的動力源泉，有對網球的熱愛與堅守，更有對國家的責任感與使命感。雖然是首次出征奧運，但鄭欽文憑自身實力完美向世界展示出中國00後小將風采——在非絕對強項的領域中也能大放異彩，超越自我，創造歷史。



鄭欽文的勝利，離不開她全面的技術實力和強大的心理素質。在比賽中，無論是接發球還是底線拉鋸戰，都展現出了極高的水平。尤其是在關鍵分的處理上，鄭欽文總能保持冷靜，利用自己的優勢奪取每一分。此外，她在逆境中的調整能力也令人印象深刻，對每一個球都不放棄，無懼強敵，無畏壓力，充分體現出頑強拼搏的體育精神！



中國網球女單圓夢奧運金牌，恭喜鄭欽文，用實際行動書寫中國網球女單新篇章！