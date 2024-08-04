四川康定山洪泥石流災害已轉移安置939人

中評社香港8月4日電／記者從4日凌晨在四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱鎮召開的新聞發佈會上獲悉，截至3日23時，甘孜康定山洪泥石流災害已造成4人遇難、23人失聯。同時，當地通過入住集中安置點、投親靠友等方式，已轉移安置939人。4個安置點的供水、供電、住宿、吃飯等服務均已妥善解決。



新華社報導，3日3時30分左右，甘孜州康定市姑咱鎮日地村突發特大山洪泥石流災害，致使雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋梁垮塌和姑咱鎮日地村房屋被沖毀，造成車輛墜落和人員失聯。



據介紹，此次山洪泥石流坡度陡、來勢猛，災害發生地日地村日地溝高差達4000餘米。



災害發生後，當地全力組織搜救，現已累計出動人員1448名，車輛及工程裝備215台套，通信設備45台套，救援器材1500餘件，搜救犬3隻，輕型直升機1架、大型無人機1架。



同時，為確保救援安全，指揮部在各救援隊設立安全員15人、觀察哨17人，採取分區責任、預警聯動等方式，落實安全責任體系，並前置通信保障車，通過無人機等排查險情，確保不因次生災害造成人員傷亡。



當前正值夏季旅遊高峰期，目前國道318線、雅康高速2條進出州主通道因災中斷，僅有省道434線榆磨路經海螺溝至瀘定一條通道可通行。甘孜州州長馮發貴表示，當地已成立為廣大遊客和貨車司機服務的工作專班，派出志願者盡力做好服務。