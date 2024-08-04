我國西北地區海拔最高風電場首批機組投運

資料圖（國家能源集團供圖） 中評社北京8月4日電／據科技日報報導，8月3日，國家能源集團龍源電力新疆公司烏恰200兆瓦風電項目首批機組正式投運。該項目位於新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州，地處我國最西端的帕米爾高原，場區平均海拔3100米，是我國西北地區目前投運的海拔最高的風電場，其投運結束了新疆南疆地區無風力發電的歷史。



項目總裝機容量200兆瓦，共安裝31台單機容量5兆瓦、7台單機容量6.5兆瓦風電機組，配套建設50兆瓦／200兆瓦時儲能系統，此次投運機組20台，裝機容量100兆瓦。項目全容量並網後，每年可輸送清潔電能5.4億千瓦時，滿足當地30萬戶居民一年的用電需求，與同等發電量的火電相比，每年可節約標煤16.25萬噸，減排二氧化碳44.5萬噸、二氧化硫44.8噸、氮氧化物71.9噸，具有良好的經濟效益、環境效益和社會效益。



項目以“運營數字化、生產智能化、管理智慧化”為目標，將智能化充分應用到生產、運行、監控、管理等各個環節。每台風機布置不同功能的傳感器，可實現現場全量數據采集，並實時傳入龍源電力新能源生產數字化平台，實現“告警”向“預警”“被動檢修”向“預知維護”的轉變，構建集中監控、無人值守、智慧維護、安全管控的智慧電場。



近年來，國家能源集團龍源電力深度融入新疆高質量發展戰略規劃，集新疆發展所需和集團所能，加大新疆能源產業投資，積極服務地方經濟綠色低碳發展。該項目作為新疆南疆地區投產的首個風電項目，不僅能高質量滿足克州“三縣一市兩口岸”的用電需求，助力克州形成以水電、光伏、風電為主要能源的全清潔能源州，推動“風光”產業鏈集群發展，還實現了向新疆主電網的穩定電力輸送，引領新疆風電事業邁出“由北向南”產業結構布局的第一步，為新疆建設全國能源資源戰略保障基地貢獻力量。