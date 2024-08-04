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墨西哥東北部發生暴力衝突致6人死亡
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2024-08-04 11:18:37
中評社香港8月4日電／墨西哥東北部塔毛利帕斯州安全部門3日在社交媒體上發布消息說，該州阿瓦索洛市發生暴力衝突，導致至少6人死亡。
新華社援引該消息說，當地時間2日晚至3日凌晨，平民、警察和國防人員之間發生武裝衝突。死者中有3名男性平民，兩名國防人員和一名警察。另據墨西哥媒體報導，衝突持續約兩小時。
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