青海玉樹：嚴查“蠅貪蟻腐”　維護群眾利益

資料圖（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，青海省玉樹藏族自治州雜多縣蘇魯鄉多曉村召開村民大會，736戶村民齊聚一堂，領到了遲到的草原補償金。這是青海省玉樹州紀委監委堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，切實維護群眾切身利益的一個縮影。



蘇魯鄉是玉樹州蟲草主產區，為規範蟲草采集期間的草山管理，雜多縣政府出台了蟲草采集期草原補償等相關辦法，牧民群眾每年享受一定的草原補償金。然而，自2018年至2020年，多曉村村民連續3年沒有收到過草原補償金，但該村村委會原主任加某卻過上了“逍遙自在”的日子.......



2024年3月，多曉村村民向縣委巡察組舉報連續3年未收到草原補償金的問題，縣委巡察組遂將問題線索移交給雜多縣紀委監委，雜多縣紀委監委抽調骨幹力量全力核查，嚴肅查處了加某在擔任多曉村村委會主任期間，利用職務便利，將草原補償金用於個人消費或借給親朋，嚴重侵害村民利益的問題。2024年6月，加某被開除黨籍，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



玉樹州紀檢監察機關緊盯群眾急難愁盼問題不鬆緊不鬆手，採取領導包案制，重大案件由州、縣紀委監委班子成員包案到人，對案件查辦程序嚴格指導把關，查處了一批有影響、有分量的案件，解決了一批群眾急難愁盼問題，完善了一批制度機制，讓群眾從一個個具體問題的解決中切實感受公平正義。



為持續推動解決好群眾急難愁盼問題，玉樹州紀委監委聯合發改、教育等17家單位聯合制定了聯動協作工作機制，凝聚監督監管合力，確保惠民利民政策落實到位。教育部門加強對中小學校園食品安全和膳食經費管理的監督，自查問題126條，追回補助資金658.6萬元。財政局對向“一卡通”發放資金情況開展專項督查，解決資金發放延遲等問題96項並已完成整改。