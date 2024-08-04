香港“劍后”江旻憓：告別全職劍擊運動員生涯

中評社香港8月4日電／在巴黎奧運取得女子重劍金牌的港隊劍擊代表江旻憓，今早在社交平台宣布，決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。



香港電台報導，江旻憓在社交網頁表示，非常感恩可以用差不多20年時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。她說完成第三次奧運之旅後，決定休息一下，期待有新的職業發展，讓自己可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為自己設立的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。



江旻憓又感激劍擊團隊給予她無限支持，又說必定會在劍擊的路上再相遇。