雲南玉溪：因地制宜構建廉潔文化傳播矩陣

資料圖：雲南（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，雲南省玉溪市江川區舉辦“2024年玉溪廉潔文化‘故事會’——江川區歷史人物廉潔文化故事”分享會，9位參與者用生動的語言、真摯的情感，結合江川歷史，以小見大，講述了革命先驅湯建榮等人物的廉潔故事，弘揚和宣傳廉潔文化。



江川區堅持深度挖掘本地資源，運用現代傳播手段，構建全方位的廉潔文化傳播矩陣，厚植廉潔文化土壤，增強廉潔文化輻射力、感召力和持久力，強化一體推進“三不腐”的實效，推動全面從嚴治黨向縱深發展。



“我們從黨的優良傳統、中華優秀傳統文化、江川本土文化中汲取養分、提煉精華，深入挖掘其中的廉潔因子，因地制宜規劃建設一批廉潔文化示範點，靠有形的載體推動廉潔文化接地氣、求實效。”該區紀委監委宣傳部負責人說。該區融合紅色文化和新時代勤廉精神，用好中共江川縣工委舊址等宣傳陣地，打造廉政文化園，突出廉潔文化標識，使其重新煥發出紅廉文化的生機與活力。



該區充分利用新媒體平台，不斷擴大廉潔文化的覆蓋面和輻射面，把嚴肅的政治教育融入傳統的風俗民情，把深刻的廉潔道理融入流行的熱點話題，努力實現潛移默化、潤物無聲的良好效果。區紀委監委創作視頻《廉潔過節青年說》《清廉建設 以案為鑒》《清廉人家》等廉潔教育作品，用身邊的人、事、物教育身邊人，讓廉潔文化建設更接地氣。整合廉潔宣傳網站、微信資源、雜誌書刊等渠道，打造“清廉江川”傳播矩陣，開設廉潔文化和黨紀學習教育專欄，開展英烈故事進校園、廉潔故事分享會等活動，推動廉潔文化融入基層。



該區堅持以家庭為載體，培育廉潔基因，編寫江川家風家訓集，收錄江川區各地民間傳承久遠的傳統家規家訓，以啟迪後人。開展“清風潤萬家”等活動，宣講良好家風，組織黨員幹部及其家屬，撰寫、分享家規家訓，讓廉潔文化建設“活起來”、“動起來”。