謝國樑罷免民調驚人　郭正亮：激進恐引反感

中評社台北8月4日電／根據《美麗島電子報》日前公布“基隆市長謝國樑的罷免投票”最新民調，對於謝國樑的罷免投票，有39.9%基隆市民會投下同意罷免，而會投不同意罷免的則達到49.3%。前“立委”郭正亮指出，反對罷免謝國樑的是多數，有一些罷免支持者卻做出一些激進動作，這恐會引起反感，比如一位女士一路盯著謝國樑到餐廳里去。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮3日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，《美麗島民調》剛公布，反對罷免謝國樑的是多數，所以謝國樑低調。他應該專心市政，講一些市民認同的議題，不要去扯政黨對決，他目前也是這個姿態，這樣是對的。



郭正亮接著表示，因為罷免本質上就是仇恨動員，有一些罷免支持者，做出一些激進動作，這會引起反感，反而對謝國樑是倒過來的文宣。主持人錢怡君補充表示，有一位罷免的人跑去跟謝國樑說“市長，我可以跟你合照嗎？”但在謝國樑親切合照後，那人卻說“罷免謝國樑”。 郭正亮並指出，還有一個女士一路盯著謝國樑到餐廳里去，這樣的影片也在外流。錢怡君問，所以會有反效果？郭正亮表示，人家看了會覺得太過分了，況且基隆不是那麼綠，又不是台南、高雄。



該罷免民調是由美麗島電子報委託戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。