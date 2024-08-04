服務消費：聚焦餐飲住宿養老托育等八大領域

（圖片來源：央視網） 中評社北京8月4日電／據央視新聞報導，8月3日，國務院發布《關於促進服務消費高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），這是我國首次專門就服務消費發展作出系統全面部署。



《意見》聚焦餐飲住宿、家政服務、養老托育、文化娛樂等八個重點領域，提出20項重點任務，通過創新服務消費場景、加強服務消費品牌培育、擴大服務業對外開放、加強服務消費監管、引導誠信合規經營、完善服務消費標準等支持舉措進一步優化服務供給，為服務消費發展增添新動力。



直面關鍵問題 推動服務消費持續提質擴容



此次《意見》直面當前制約服務消費高質量發展的關鍵問題，提出供給先行、“小”處著眼，有力推動服務消費持續提質擴容。



數據顯示，上半年，服務零售額同比增長7.5%，增速高於同期商品零售額4.3個百分點，服務消費已經成為支撐總消費增長的重要動力。接下來，相關部門和各地方將共同開展服務消費提質惠民行動和服務消費季系列促消費活動，持續打造服務消費熱點，推動服務質量提升。



國家發展改革委國家信息中心宏觀經濟研究室副主任 鄒蘊涵：隨著這份文件的落地落實，很多具體的規則實際上會融入我們的生活，對於總消費有一個非常強勁的拉動作用。總消費的回升向好，實際上也為解決供需循環中有效需求不足的問題發揮更重要的作用。我們整個經濟回升向好的勢頭將進一步鞏固。



具體來看，政策著力破解當前服務消費領域有效供給不足問題，特別是針對養老家政等領域專業化人才短缺、標準建設有待加強等情況，進行了有針對性部署，提出要推動職業院校加強人才培養，完善服務業人才評價機制，包括職稱評審、職業資格評價、職業技能等級認定等等。在服務業重點領域“高精尖缺”人才方面，將鼓勵地方發布認定標準，並且要配套落戶、購房、子女入學、配偶就業的優惠政策。

