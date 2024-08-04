海南獲得首批16頭體細胞克隆豬

中評社香港8月4日電／記者3日從海南省科技廳獲悉，江西農業大學豬遺傳改良與種質創新全國重點實驗室利用冷凍保存的白色系五指山豬耳組織樣品，通過細胞解離復活技術，結合核移植克隆技術，獲得首批16頭體細胞克隆豬。這標誌著遭受非洲豬瘟毀滅性影響的白色系五指山豬開始得到群體性重現。



新華社報導，五指山豬是中國特有小型豬種，原產於海南省五指山地區，有烏雲蓋雪、純黑和白色3種不同毛色品係。20世紀60年代，五指山豬存欄有10萬頭，此後逐漸減少，到1989年瀕臨滅絕。1998年，海南省農業科學院建立五指山豬資源保種場，2005年群體一度恢復到1179頭。然而，受非洲豬瘟衝擊，白色系五指山豬再度瀕臨滅絕。



為了實現白色系五指山豬群體性恢復，海南省科技廳邀請中國科學院院士黃路生在海南設立院士工作站，聯合江西農業大學、雲南農業大學、海南省農業科學院等院校機構，依託江西農業大學豬遺傳改良與種質創新全國重點實驗室，系統開展豬種質資源保護、生豬育種、小型豬實驗動物化和異種器官移植研發工作。



參與項目的動物體細胞克隆專家、雲南農業大學副校長魏紅江介紹，工作的難點在於從冷凍5年多的耳組織樣品中獲得高質量的活細胞。由於當時樣品冷凍條件有限，且保存的樣品數量有限，要經過不斷探索優化方案，才能獲得高質量活細胞。借助黃路生院士團隊的力量，團隊獲取白色系五指山豬高質量活細胞，最終成功獲得了這批體細胞克隆豬。



中國農業大學畜禽生物育種全國重點實驗室主任趙要風介紹，豬與人類在解剖學尺寸和結構、生理學、免疫學以及基因組等方面高度相似，是研究人類發育過程、先天性疾病和病原體反應機制的生物醫學模型，在異種器官供體和疫苗及藥物設計等方面潛力巨大。五指山豬，特別是白色系五指山豬作為潛在的醫學模型及器官移植供體，具有極為重大的種質資源價值。