資料圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京8月4日電／據央視新聞消息，目前我國秋糧已進入生長關鍵期，近期多地的持續降雨給農業生產帶來一定影響。各地多舉措夯實秋糧基礎，力促穩產豐產。



東北糧食產量占全國秋糧總產量的1／3以上。近期，遼寧省多地遭遇連續強降雨，其中，沈陽出現了自1951年有氣象觀測記錄以來的最強降水，遼中區朱家房鎮等多個鄉鎮農田被淹。遼寧省和沈陽市的多位農技專家及時奔赴一線查看災情，指導恢復農業生產。當前，玉米正處在灌漿前期的重要階段，農田大部分積水對玉米生長帶來不利影響。專家建議農戶應及時噴施葉面肥促進作物生長。



目前，遼寧中部、吉林南部部分農田出現內澇，但東北大部地區秋糧長勢總體正常。



今年，山東青島即墨降雨量是去年同期兩倍，雨水加上這兩天近40度的高溫炙烤，給正處於孕穗期的秋玉米造成影響，部分地塊出現了葉面發黃的狀況，當地農業部門共組織十餘支農技服務隊深入田間地頭現場“把脈問診”，指導農民做好病蟲害防治等田間管理工作。



7月以來，河南省經歷多輪大範圍降雨過程，田間溫濕條件有利於南方銹病發生。目前已在全省部分縣區發現南方銹病病葉，發生時間早於往年同期、見病點數也多於往年同期。



河南省植物保護檢疫站高級農藝師 徐永偉：經過專家分析研判，今年南方銹病在我省呈一個重發流行趨勢。結合“一噴多促”開展一次普遍的噴防，阻斷病害的侵染循環。

