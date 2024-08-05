加強國有企業異地工程項目監督檢查

中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，近來，針對國有企業發展步伐不斷加快、在外地開設分公司或投資新項目不斷增多的實際情況，各地紀檢監察機關與相關企業紀檢監察機構一道，秉持項目建設到哪裡、監督就跟進到哪裡的理念，加強監督檢查，查找風險隱患，督促建章立制，著力消除監管盲區，不斷推動異地公司或項目廉潔高效運行。



山東能源集團紀委協助黨委在部分權屬二級公司中開展聯合監督檢查，把監督重點放在異地重大工程項目建設上。兗礦能源是山東能源集團旗下最大的二級公司，下屬單位中異地企業多、工程建設項目多、投資金額大。從今年3月開始，兗礦能源每月派出由公司紀委、組織、審計、經管、投資發展等多個部門組成的聯合監督檢查工作組，對陝蒙區域單位進行監督檢查，通過監督發現問題、督促整改，推動項目、資金落地落實。



榮信化工年產80萬噸烯烴項目位於內蒙古達拉特經濟開發區內，估算投資約98億元，是山東能源集團重大投資項目之一。聯合監督檢查組深入現場，聚焦項目推進和資金使用情況重點開展檢查。截至目前，聯合監督檢查工作組已對兗礦能源下屬12家駐地在陝蒙的企業進行全覆蓋監督檢查，發現存在或需要協調解決的問題253項。



在山東能源集團紀委的推動下，多家下屬公司探索在異地項目部選聘黨風廉政監督員，通過簽訂廉潔從業承諾書、廉潔工程共建協議等方式，壓緊壓實責任。



巴中建豐新材料公司位於四川省巴中市經開區，是成都城投集團在異地的重點項目企業。成都市紀委監委駐成都城投集團紀檢監察組以去年查處的巴中建豐新材料公司違規購買、使用超標車輛和高檔煙酒問題為切入口，推動以案促改，加大對異地企業監管力度。



“這家公司已成為四川地區產能規模最大的人造板企業，為當地經濟發展作出了重要貢獻，可以說是‘成巴合作’的亮點項目。去年，因有關人員違反中央八項規定精神，該公司3人受到政務記大過處分，8人被批評教育，教訓深刻，令人痛心。這起案件提醒我們要重視對異地企業的監督管理。”駐成都城投集團紀檢監察組有關負責同志說。



以查處該案為契機，駐成都城投集團紀檢監察組進一步加強與集團財務、審計等部門的貫通協同，構建紀檢監察監督＋職能監督、專項監督的“1＋2”大監督體系，綜合運用“蹲點”監督、“點穴”監督、隨機抽查等方式，對異地項目企業開展多輪次、全覆蓋監督檢查。

