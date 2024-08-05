加強協作深挖線索　嚴查酒駕背後風腐問題

中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，夏季是酒駕醉駕行為的高發期，連日來，各級紀檢監察機關與交警部門等加強聯合協作，以零容忍態度嚴肅查處黨員幹部酒駕醉駕行為及其背後的風腐問題。



“我們是市紀委監委、市交警大隊聯合調查組工作人員，請配合我們調閱前天17：00至20：30的相關視頻監控。”近日，江蘇省溧陽市紀委監委根據收到的某村幹部涉嫌醉駕問題線索，來到相關用餐飯店，按照規定調取視頻監控瞭解情況。



今年3月，溧陽市紀委監委向公安交警部門制發了《關於建立黨員幹部和公職人員酒駕醉駕問題線索移送查處工作機制的提醒函》，圍繞聯合清查、限期移送、措施配合、干預備案等方面，進一步細化完善工作機制。“比如，對於已經明確黨員幹部或公職人員涉嫌酒駕醉駕的問題線索，交警部門要通過詢問、訊問、調取監控錄像等措施，配合紀檢監察機關核查飲酒原因、參與人員、飲酒場所、費用來源等重點情況。”溧陽市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。



黨員幹部和公職人員酒駕醉駕行為背後，可能隱藏違規吃喝甚至權錢交易等問題。在嚴查酒駕醉駕行為的同時，必須深挖飯局酒桌背後的作風和腐敗問題。



“到了吃飯的地方發現，同桌人有管理和服務對象，礙於面子我沒有走，繼續坐下來一起吃。沒想到因為一時的酒後衝動，犯下了不可挽回的錯誤。”7月25日，接受區紀委監委工作人員談話時，浙江省衢州市柯城區某鎮原黨委副書記、鎮長夏某懊悔不已。