重慶開展養老保險領域專項整治

中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，重慶市江北區人民法院近日開庭審理重慶市某集團人力資源部原業務主管陳某某涉嫌受賄案，全市人社系統、江北區相關部門400餘名工作人員旁聽庭審。



組織旁聽庭審、開展警示教育，是重慶市開展養老保險領域專項整治工作的一環。今年初，江北區紀委監委收到該區人社局會同公安局移交的陳某某問題線索，反映陳某某通過冒用他人社保權益幫助非本單位職工辦理養老保險，並收受對方錢款，該區紀委監委隨即進行核查。



調查發現，陳某某利用職務便利，於2009年至2020年期間，通過向江北區人社局提供虛假工作證明和工資發放表，冒用本單位其他職工身份信息的方式，違規為部分非該集團職工辦理和繳納養老保險，收受他人財物97萬餘元，造成國有資金和社保資金損失。最終，陳某某受到黨紀政務處分，被判處有期徒刑四年二個月，江北區人社局3名相關工作人員因違反中央八項規定精神、違反廉潔紀律、不正確履職，被立案查處。



“養老保險事關群眾切身利益和社會穩定大局。查辦案件的過程中，我們發現陳某某是利用信息差和制度漏洞作案，可能並不是個案。”江北區紀委監委有關負責同志介紹，該區紀委監委向重慶市紀委監委報告相關情況，並督促區人社局進一步排查問題、制定整改措施。



重慶市紀委監委分析研判後，由第八監督檢查室牽頭，聯合駐市人社局紀檢監察組、江北區紀委監委，“室組地”聯動剖析陳某某嚴重違紀違法案，找准問題症結，協同社保部門以養老保險信息“雙改”（身份證號碼、姓名等關鍵信息先後或同時發生變更）問題為“小切口”，開展養老保險領域專項整治。



“參保人員因姓名變更、身份證號碼升位等原因變更個人身份信息，同步進行社保經辦‘雙改’，其實是一項正常的經辦業務形態，但有些不法分子正是利用這一點，‘偷梁換柱’冒用他人社保權益。”重慶市人社局有關負責同志介紹，駐市人社局紀檢監察組督促市人社局對養老保險“雙改”疑點數據大起底，從“智慧人社”系統提取全口徑歷史存量疑點數據10.41萬條，劃分成高、中、低風險三類，按照風險優先級進行分類核查，通過“大數據＋人工核查”發現疑似占用他人社保權益、疑似占用他人資格辦理補繳等一批重點異常數據。



摸清底數後，在重慶市紀委監委統一指導下，各區縣紀委監委全程跟進監督專項整治工作，建立“周報表、月調度、及時移”工作機制，深挖徹查異常數據背後的履職不力、以權謀私、廉潔失守等問題，嚴肅查處養老保險領域的違紀違法問題；聯動公安機關嚴厲打擊欺詐騙保等違法犯罪行為。

