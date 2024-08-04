陳智菡酸柯P“讓3%、6%搞不清楚”

中評社台北8月4日電／民眾黨昨（3）日舉行黨代表大會暨5周年黨慶，在活動中的“火烤柯文哲”橋段，“立院”黨團主任陳智菡嗆黨主席柯文哲，為什麼針對2024“總統”大選藍白合在討論6點協議時，沒把是要讓3%還是6%搞清楚。雖然此為刻意製造娛樂效果的活動環節，但陳智菡火力十足，讓不少人替她捏了把冷汗，她事後也向小草喊話“不要恨我”。



根據《中時新聞網》報導，“火烤”（roast）是單口喜劇或脫口秀的一種形式，透過挖苦特定對象達到“笑”果。而在昨日“火烤”柯文哲時，首先登場的民眾黨“立委”黃國昌，他的砲火相當猛烈，隨後上場的陳智菡也不惶多讓。



陳智菡質疑，柯文哲的智商真有157嗎？因為她搞不懂，為什麼他在被質疑圖利時竟然會承認；陳還諷刺，柯就是第三勢力代名詞，這是由數字和選票得出的事實。



另外，2024“總統”大選前，國民黨和民眾黨本打算整合，但當時雙方為了民調是要讓3%還6%僵持許久，並衍生出不少爭議，最後藍白合宣告破局。陳智菡昨狠酸，柯文哲確實很聰明，但她不懂，對數字如此專精之人，為什麼在與藍營進行6點協議時，會搞不清楚是要讓3%還6%。



面對黃國昌、陳智菡的來勢洶洶，柯文哲雖遵守不得回話的規定，但臉色一度不是很好看。



昨日活動結束後，陳智菡晚間於臉書指出，柯文哲是全台唯一可以被下屬公然挑釁、火烤的黨主席，她認為，領導人的權威在於不怕被挑戰，會讓黨內的人可以有話直說，而不是在背後放話扯後腿；但她也不忘強調，“小草請不要恨我，娛樂效果、絕無不敬，如有雷同、純屬巧合”。