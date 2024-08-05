普惠信貸新規助力破解“不敢貸”難題

中評社北京8月5日電／據人民網報導，國家金融監管總局日前發布的《關於普惠信貸盡職免責工作的通知》（下稱《通知》），提出銀行業金融機構在落實普惠信貸不良容忍度監管政策的基礎上，可根據自身風險偏好、風險管理水平和各地經濟金融環境，對不同地區的分支機構設置差異化的普惠信貸不良容忍度目標。



據瞭解，普惠信貸盡職免責工作是指銀行業金融機構在普惠信貸業務出現風險後，經過有關工作流程，認定相關人員盡職履行職責的，免除其全部或部分責任，包括內部考核扣減分、行政處分、經濟處罰等責任。適用於銀行業金融機構普惠信貸業務營銷、受理、貸前調查、審查審批、放款操作、貸後管理等環節中承擔管理職責和直接辦理業務的相關人員。



此次《通知》是對此前《關於進一步加強商業銀行小微企業授信盡職免責工作的通知》的修訂，將適用對象擴大至小型微型企業、個體工商戶、小微企業主和農戶等重點領域貸款，細化免責、追責情形，切實為基層信貸人員鬆綁減負，解除敢貸、願貸的後顧之憂。



具體來看，《通知》適用於單戶授信1000萬元及以下的小型微型企業貸款和小微企業主、個體工商戶經營性貸款，以及單戶授信500萬元及以下的農戶經營性貸款。小型微型企業、小微企業主、個體工商戶和農戶的其他表內外經營性授信業務可參照執行。



《通知》明確了鼓勵擔當、盡職免責、失職追責問責的原則，分別列舉了應免責情形、可減免責情形和不得免責情形。比如，對於無確切證據證明相關人員違反有關法律法規、監管規定和內部管理制度，失職或履職不到位的，要求原則上應免除全部責任；在應免責情形的基礎上，對於未違反有關法律法規和監管規定，基本履行了崗位職責，僅存在輕微過失的，明確可視情況減責、免責；另外，結合當前監管重點關注的違規問題，對於有重大過錯的人員，明確不得免責。



《通知》還要求銀行在盡職免責工作流程中增加“申訴”環節，並強調不得因被評議人申訴而加重其責任認定結果，推動銀行暢通申訴渠道，更好保護信貸人員權益；在提高效率方面，要求盡職免責工作啟動後原則上在一年內完成；對於貸款金額較小、責任劃分清楚的業務，明確可批量出具盡職評議報告。

