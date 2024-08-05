上交所制定新一輪指數業務三年行動方案

中評社北京8月5日電／據人民網報導，進一步豐富寬基指數、“五篇大文章”指數、“上海指數”和跨境指數，打造“上市公司—指數—指數產品—投資者”相互促進良性循環的指數化投資市場，完善適合包括中長期機構在內各類投資者參與的指數化投資生態……



日前，上交所制定完成《指數業務三年行動方案（2024—2026年）》（以下簡稱《行動方案》），進一步提升本土指數影響力競爭力，推動指數化投資理念為更多投資者所認可和接受，引導增量資金通過指數產品持續流入市場。



具體來看，《行動方案》主要包括三方面內容。一是持續豐富服務國家戰略和實體經濟的指數體系，比如，持續豐富科創板指數品種，編制更多行業均衡寬基指數以及新質生產力主題指數、ESG和綠色指數、紅利指數、債券指數，形成全面覆蓋、彰顯核心的多層次指數體系。



二是完善指數化投資生態，積極挖掘優質公司納入指數，加強調研和宣傳推廣，推動樹立理性投資、價值投資、長期投資理念。豐富指數基金品類及指數衍生產品，拓展參與指數化投資渠道，完善適合包括中長期機構在內各類投資者參與的指數化投資生態，為資本市場帶來更多源頭活水。



三是逐步構建指數風險管理體系，完善指數管理體制機制和制度流程，助力指數業務平穩健康發展。



據記者瞭解，指數是金融市場的重要資源，是資金流動的“指揮棒”和市場“穩定器”。近年來，上交所不斷優化指數體系，推動指數產品發行，在服務國家戰略、引導中長期資金、推進高質量發展等方面取得了一定成效。目前，各系列主指數和衍生指數合計超7000條，覆蓋股票、債券、商品、基金等多個資產類別，指數體系覆蓋以滬深港為核心的全球20多個主要國家和地區，跟蹤產品規模約2.4萬億元。