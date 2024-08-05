兩極冰蓋不對稱演化對全球氣候有重大影響

中評社北京8月5日電／據光明日報報導，8月2日，國際學術期刊《科學》以研究論文的形式在線發表了中國科學院地球環境研究所安芷生院士團隊聯合國內外多位科學家的研究成果，揭示了南極冰蓋生長和相關的海冰擴張在觸發中更新世氣候轉型中的關鍵作用，為深入理解中更新世以來北半球冰蓋的快速擴張提供了重要機制。



在全球變暖背景下，北半球冰蓋和北極海冰加速消融，而南極冰凍圈消融幅度相對較小，僅在近年出現較大幅度消融。這種不對稱的冰蓋演化對包括全球溫度和海平面變化在內的全球氣候影響被嚴重低估。



這項研究為理解《科學》雜誌提出的125個前沿科學問題之一的“大冰期發生原因”提供了新視角，尤其是闡明了地球系統過程如何定義和改變冰期—間冰期旋回的特徵和動力學，為中國科學家在解決全球前沿科學問題中發揮主導作用提供了範例。



該文章將觀測記錄與數值模擬相結合，揭示了兩半球冰蓋不對稱演化的歷史及地球氣候系統響應的過程，發現200萬至125萬年前南極冰蓋和相關的海冰持續擴張，通過改變跨赤道氣壓梯度和大洋經向環流，觸發北半球溫度降低、水汽含量增加，為距今125萬年發生北極冰蓋增長提供有利條件，並最終觸發地球氣候的冰期旋回從4萬年向10萬年重大轉型。這一成果強調了南北極冰蓋不對稱演化對全球氣候特別是北半球氣候的重大而深遠影響。



安芷生表示：“這項成果讓我們意識到在全球變暖的背景下，定量評估兩半球冰蓋的不對稱融化與全球氣候變化之間聯繫的緊迫性，從而提高我們預測未來氣候變化以及地球系統對極地冰蓋變化響應的能力。”



