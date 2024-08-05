深圳發布低空經濟發展“路線圖”

中評社北京8月5日電／據新華社報導，打造低空智能融合技術設施系統、規劃建設低空專用三維風洞、啟動實施全市低空起降設施規劃……近日，在產學研及市場應用上具備先發優勢的深圳發布多條低空經濟發展“路線圖”，從基礎設施、運行體系、產業生態、應用場景等多維度打造“天空之城”。



政策“護航”低空經濟高質量發展



在2日舉行的深圳市低空經濟高質量發展大會上，一組組數據展示了深圳低空經濟發展新進展。



今年上半年，深圳低空載貨無人機飛行量、新增貨運航線、載人飛行量、運送人數規模居全國前列。其中，低空貨運無人機飛行架次約25.5萬，同比增長38%，直升機載人飛行架次約1.2萬，同比增長20%；截至2024年6月，深圳已建成低空起降點249個、開通無人機航線207條；多區建成占地超過50萬平方米的無人機測試場，具備測試、校驗飛行等功能，基礎設施服務水平居全國前列。



一次次低空飛行試點和應用場景突破，背後是一系列法規政策的“護航”。



深圳市工信局相關負責人介紹，近年來，深圳出台《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》《深圳市培育發展低空經濟與空天產業集群行動計劃（2024－2025年）》《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》等，構建了更完善的政策體系，覆蓋低空產業全鏈條和全業態。



“低空產業作為新興產業，存在應用場景複雜、使用主體多元、涉及部門和領域多等特點，企業在起降場建設、無人機電池上樓、無線電干擾、應用場景拓展等方面遇到諸多問題。”順豐集團副總裁楊天平說，得益於深圳良好的營商環境及各政府部門的支持，順豐集團旗下豐翼科技正在建設以深圳為中心，覆蓋粵港澳大灣區的低空物流網絡，在深圳無人機日飛行量已達約1000架次。



機制創新助行業勇闖“無人區”



顯著的增量背後，不能忽視的是“低空數字基座”缺失可能給未來低空產業發展帶來的掣肘。深圳正在建設高質量的低空運行管理服務體系，由粵港澳大灣區數字經濟研究院研發的智能融合低空系統（SILAS）先鋒版已發布，該系統被視為深圳的“低空大腦”，可匯集深圳全市空域的全因素數據，具備支持深圳所有同時在空合作飛行器的基礎管理和服務能力，是一個將市域級低空空域數字化的低空管理和服務操作系統。



此外，深圳低空飛行服務站也雛形初現，由深圳低空產業公司運營的深圳低空運行管理中心日前啟用，將成為全市低空飛行活動的申報窗口、指揮中樞、信息平台和情報中心，推動深圳低空飛行“一網統管”。

