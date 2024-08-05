四輪“國貨之光”緣何走俏海外

中評社北京8月5日電／據新華社報導，衝壓、塗裝、總裝，1.2萬個零部件隨後“變身”一輛新能源皮卡，200多種車型配置同步生產……走進位於江蘇省無錫市惠山區的上汽大通“智能工廠”，能感受到“國貨之光”新能源汽車蓄勢“出海”的強勁動能。



“截至去年底，我們在海外累計銷量已超30萬輛，其中發達國家和地區的銷量占比超90%。出口歐洲的80%以上車型都是新能源汽車，可以說已經成為海外高品質中國車的代表之一。”上汽大通相關負責人說。



去年6月，投資額達30億元的上汽大通“大型純電性能皮卡”項目落地無錫惠山區，並面向全球市場輸出產品。對開門四座設計、座椅可180度旋轉、續航里程預計超1000公里……在該款純電皮卡的生產線前，電腦、機器人和無人傳輸帶互相協作井然有序，國產高端皮卡正“馬不停蹄”新能源化。



而在江蘇蘇州的太倉港，面積25萬平方米的汽車堆場上，近萬輛國產汽車排隊“出海”，場面蔚為壯觀。據太倉國際集裝箱碼頭有限公司汽車項目部相關負責人介紹，今年一季度，在該碼頭所有出口的汽車中，新能源汽車比例進一步擴大，占了近六成，數量同比增長超120%。



截至去年底，我國新能源汽車產業已連續9年全球產銷量第一。在製造業大省江蘇，2023年包括新能源汽車在內的“新三樣”產品出口額達1949億元，規模全國居首，新能源汽車出口規模同比增長3.6倍。



“出海”動能澎湃得益於產業鏈各個環節發展迅猛。全球每10輛電動汽車就有1輛的電池來自江蘇常州，這座被譽為“新能源之都”的小城如今集聚3000多家新能源領域企業，動力電池的產業鏈完整度達97%，居全國之首。

