洪秀柱赴基隆挺謝國樑　痛批綠罷樑“不要臉”

中評社台北8月4日電／藍營接棒力挺基隆市長謝國樑，繼昨日國民黨主席朱立倫來仁愛市場站台後，今日上午前“立法院副院長”洪秀柱也來幫謝國樑打氣。洪秀柱痛批，“不要臉的人什麼事情都做得出來”，表示東岸廣場問題是前朝林右昌市府沒做好，還怪罪給謝國樑，真的不可思議。洪表示，謝提出的教育政策讓老百姓安居樂業，這才是用愛心關懷選民的政治人物。



中時新聞網報導，洪秀柱4日至國民黨基隆市黨部幫謝國樑打氣，現場還有基隆市家長會長聯誼會、國民黨“立委”林沛祥、國民黨市議員郭美秀、基隆市家長總會理事長李進雄及多位家長會長一同參與。



洪秀柱表示，自己與謝國樑過去在“立院”就是同事，謝當時就曾為自閉症兒童提出資源，即便當時謝不在教育委員會，也會特別關注到自閉症孩童的議題，自己感到特別暖心，也感受到他特別關心孩子與下一代，是一個充滿愛跟關懷的市長。



洪秀柱用台語更痛批，綠營推罷樑是“不要臉的人什麼事都做得出來”，針對東岸廣場議題，法院都判定產權歸市府所有，但前朝（指林右昌）前市府的問題竟還怪罪到謝國樑身上，真的不可思議。



洪秀柱說，謝國樑是實在做事的人，政績大家有目共睹，面對少子化的問題，這樣嚴重的“國安”危機，提出了許多教育政策，讓大家放心生孩子，讓老百姓安居樂業，這才真正用良心、愛心關懷選民的政治人物。



謝國樑表示，執政1年多的時間，在教育方面投入相當大的資源。包括營養午餐每人每餐增加20元、特教班級1人成班、設立基隆親子照顧平台，甚至與美國加州大學柏克萊分校合作，為基隆高中生提供在美國最優秀高中生才能享受到的專業課程等資源，會持續做好孩子教育及相關政策。自己也會持續努力，積極面對，讓我們的下一代更好。

