羅智強談罷樑民調：民眾不會再上當

中評社台北8月4日電／親綠民團發起罷免基隆市長謝國樑的“拆樑”行動，二階段連署已在審查階段，國民黨中央黨部與基隆市黨部聯合作戰，預計每週六日皆安排藍營大咖前往基隆市替謝國樑助陣站台，繼馬英九、黨主席朱立倫後，4日由前黨主席洪秀柱站台。而日前《美麗島電子報》最新民調，有49.3%的受訪基隆市民反對罷免將投“不同意”票。國民黨“立委”羅智強就直言，過去罷免高雄市長韓國瑜，現在要罷免謝國樑，民進黨選輸就翻桌，民眾不會再上當。



中時新聞網報導，羅智強指出，民進黨側翼炒作罷免基隆市長謝國樑，但基隆人認同嗎？從民調可見端倪。根據《美麗島電子報》最新民調，49.3%的受訪基隆市民反對罷免將投“不同意”票，會投“同意”票的為39.9%。另53.3%的受訪者認為罷樑不會通過，認為會過的衹有32.8%。



羅智強再指，雖受一連串謠言抹黑，謝國樑的施政表現仍受多數基隆市民肯定，滿意度49.1%高於不滿意度45.3%。側翼不斷醜化謝國樑施政，但對比美麗島7月份國政民調，“行政院長”卓榮泰的施政滿意度為42.0%。卓榮泰的滿意度不及謝國樑，難道也該下台？



羅智強說，東岸商場爭議被側翼拿來打擊謝國樑，法院判決已證明，商場增建部份產權歸基隆市府，謝國樑守護市產是捍衛市民權益。另外不同意罷樑的受訪者中，62%認為罷免案是民進黨在背後推動。“這代表越來越多基隆市民認清，罷樑是政治鬥爭。”



羅智強痛批，過去罷免高雄市長韓國瑜，現在要罷免謝國樑，民進黨選輸就翻桌，民眾不會再上當。護基隆、反惡罷，民調還謝國樑公道，嚇壞民進黨。“我也奉勸民進黨適可而止，停止沒有正當性的惡罷。”