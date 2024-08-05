中評社北京8月5日電／據光明日報報導，2日，2024年黃河全域科學考察在中國科學院地球環境研究所啟動，旨在圍繞黃河上游水源安全、中游生態安全、下游洪水安全開展考察調研，系統梳理關鍵科技問題，為服務黃河生態保護和高質量發展提供科技支撐。



黃河是中華民族的母親河。然而，黃河生態本底差，水資源短缺，水土流失嚴重，資源環境承載能力弱，全球變化下沿黃各省區發展不平衡不充分問題尤為突出。2024年是黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略實施5周年。為更好落實黃河戰略，中國科學院地球環境研究所聯合長安大學、黃河水利科學研究院、河南大學等單位，正式啟動2024年黃河全域科學考察。



據悉，黃河全域科學考察由中國科學院院士、長安大學教授彭建兵和中國科學院地球環境研究所安芷生院士聯合發起，黃土科學全國重點實驗室和陝西省黃河科學研究院聯合資助。第一次黃河全域科學考察活動於2023年7至8月完成。



2024年黃河全流域科學考察分為黃河上、中、下游三個部分。黃河上游科考將釐清黃河上游水源區的關鍵生態問題，闡明凍土退化對黃河上游水源安全和地質安全的影響機制，為黃河上游水源涵養功能提升與生態地質安全保障提供支撐；黃河中游科考將建立黃土高原生態屏障結構功能體系，闡明全球變化對黃土高原生態屏障安全的影響，提出維持生態屏障穩定持久性的應對策略，為中游水沙平衡調控和高質量發展提供支撐；黃河下游科考將考察黃河下游高分辨率沉積剖面、考古遺址及歷史時期與現代黃河河道／河床，獲取與人類社會發展有關的黃河河道、洪水等環境變化信息，以及長時間尺度極端旱澇災害數據，揭示中原地區人類社會發展與環境變化之間的互動關係。