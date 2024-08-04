以色列談判代表團結束有關加沙停火協議會談

中評社北京8月4日電／據央視新聞：當地時間3日，以色列談判代表團當天早間前往埃及首都開羅，就加沙停火和人員交換協議相關問題與埃方進行了討論，並於當天下午返回以色列。



據悉，以色列情報與特勤局（摩薩德）負責人大衛·巴尼亞、以色列國家安全總局（辛貝特）負責人羅南·巴爾率領代表團，與埃及情報局局長阿巴斯·卡邁勒以及埃及軍方官員舉行了會談，就推進加沙停火和人員交換協議、以軍保持對費城走廊和拉法口岸加沙一側的控制等問題進行了磋商。此前長期代表以色列軍方參與談判的尼贊·阿隆此次並未加入以代表團。



有分析說，此次談判是以色列為回應美國總統拜登所施加的停火壓力而展開的。但是鑒於以色列總理內塔尼亞胡此前提出所謂不容談判的“紅線”實際是在各方通過協議草案的框架外提出的新條件，並且內塔尼亞胡一直保持強硬立場，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已經明確對此表示拒絕，同時考慮到近日哈馬斯領導人哈尼亞遭襲死亡對談判造成巨大影響，此次談判難以真正取得進展。



有消息人士2日稱，辛貝特負責人羅南·巴爾對內塔尼亞胡表達不滿，稱內塔尼亞胡一方面派遣代表團參與談判，另一方面卻單方面對協議草案進行修改。另一名以色列談判團隊成員也對內塔尼亞胡表示，其提出以軍保持對內查裡姆軍事走廊和費城走廊軍事控制的要求將使得協議破裂。內塔尼亞胡對達成協議實際並不感興趣，特別是在哈馬斯領導人哈尼亞死亡之後，短期內達成協議的希望基本破滅。