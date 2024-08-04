以襲擊黎邊境村鎮　黎真主黨襲擊以定居點

中評社北京8月4日電／據央視新聞：當地時間8月3日，黎巴嫩真主黨和以色列繼續在黎以臨時邊界附近發生交火。以軍對黎南部村鎮發動空襲，黎真主黨武裝則對以色列定居點發動襲擊。



當地時間3日，黎巴嫩南部邊境地區多地遭以軍襲擊。黎巴嫩軍方消息人士稱，以軍戰機和無人機3日下午對黎南部5個城鎮和村莊發動6輪空襲，空襲造成至少1人死亡，另有至少7名平民受傷。此外，以軍還對黎巴嫩南部邊境地區的8個村鎮發射了約30枚炮彈。



黎巴嫩真主黨3日稱，該組織的武裝人員向黎以臨時邊界附近的一處以軍據點發射了火箭彈，並襲擊了以色列北部地區梅圖拉和什洛米的定居點。



當地時間3日，以色列國防軍發表聲明稱，以色列當天上午對黎巴嫩南部的巴祖里耶發動空襲，黎巴嫩真主黨南方陣線成員阿里·阿卜杜勒·阿里在襲擊中身亡。以色列國防軍稱，阿里是真主黨南方陣線核心成員，參與策劃和實施了多起襲擊事件。以色列國防軍表示，他的死亡“對南方陣線和該地區真主黨的運作是一個重大打擊”。



黎巴嫩真主黨當地時間3日發表聲明稱，一名叫阿里·阿卜杜勒·阿里的成員死亡，但並未提及死者的職務、死亡時間地點等具體信息。據黎巴嫩當地媒體報導稱，該成員死於當天上午以軍無人機對黎南部巴祖里耶的襲擊。



此前在7月30日，以色列軍隊對黎巴嫩貝魯特南郊發動襲擊，造成黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾死亡。襲擊事件導致地區局勢升級，分析指出以色列和黎巴嫩真主黨武裝爆發大規模衝突的可能性持續增加。

