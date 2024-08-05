中評社北京8月5日電／據人民日報報導，湖南郴州資興市第二人民醫院綜合外科，科室主任歐小飛正在查房。近些天，他幾乎每天連軸轉。8月3日，他在疲憊中透露著欣慰：傷病員的狀況基本都在好轉。



受台風“格美”影響，7月26日以來，湖南郴州資興市遭遇特大暴雨，山洪、滑坡和泥石流導致多個鄉鎮出現險情。搭建空中救援通道，保障傷病員盡快轉出、盡快救治，離主要受災區域最近的資興市第二人民醫院，成了救治傷病員的重要站點。



“黨支部建在科室，身為黨支部書記，我沒有理由不衝在前面。”歐小飛說，自7月29日起，傷病員陸續入院，早在這之前，醫院醫護早已全員到崗。



病房裡，八面山瑤族鄉蘭洞村村民歐滿平躺在病床上做霧化治療，他脛骨、鎖骨都受了傷，情緒也難免低落、波動。資興市衛生健康局向全市發出倡議，黨員志願者積極響應，成立了一支由23名心理援助志願者組成的隊伍，與郴州市衛生健康委抽調的16名心理專家一起，奔走在救災一線，為受災群眾做心理疏導。



在醫院走廊，記者遇到了資興市衛生健康局心理健康服務指導中心主任袁春霞。“心理援助志願服務隊中，包括多名擁有心理治療師、心理咨詢師資質的黨員，他們先後抵達興寧鎮、州門司鎮、八面山瑤族鄉等地的醫院和臨時安置點，開展心理援助。”袁春霞介紹。



為盡快打通醫療服務通道，興寧鎮中心衛生院黨支部書記謝偉帶領多名骨幹醫護人員，前往八面山瑤族鄉搜救傷員，設置臨時醫療點，為當地民眾提供診療服務，並為病情較重的患者提供轉診服務。



從8月2日開始，黨員們奔波在為村組和災民安置點送醫送藥的路上。藿香正氣水、板藍根顆粒……短短兩天時間，謝偉和同事們跑了8個村，送出健康包100餘份，中藥包1000餘份。“守護群眾的健康安全，我們義不容辭。”謝偉說。