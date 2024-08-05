水利部指導受災地區做好農村供水應急保障

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，8月3日，國家防總辦公室、應急管理部繼續組織氣象、水利、自然資源等部門進行聯合會商，視頻調度遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、湖南等重點省份，研判雨情汛情發展態勢，研究部署重點地區防汛工作。



會商指出，東北、華北等地新一輪降雨過程與前期落區高度重叠，易發生洪澇和地質災害，遼河、松花江吉林段超警堤防巡查防守任務繁重，防汛形勢依然嚴峻。據氣象預測，8月3日至6日，西北地區東部、內蒙古中東部、華北、黃淮中東部、東北地區等地將先後出現較強降雨。



3日，國家防總維持針對遼寧、吉林的防汛三級應急響應以及針對黑龍江、內蒙古的防汛四級應急響應。國家防災減災救災委員會維持針對湖南的國家二級救災應急響應、針對河南和四川的國家三級救災應急響應以及針對吉林、福建、陝西的國家四級救災應急響應。國家防總辦公室、應急管理部調度翼龍無人機和固定翼空中指揮機繼續在湖南、遼寧執行應急通信保障和災情偵察任務，調派專業技術人員攜帶智能裝備協助遼寧、吉林開展巡堤查險，派出的工作組繼續在遼寧、吉林、湖南協助指導防汛抗洪搶險救災工作。



8月3日3時30分，四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱鎮區域突發山洪泥石流災害，致使雅康高速康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋梁垮塌和姑咱鎮日地村房屋衝毀，造成車輛墜落和人員失聯。應急管理部啟動國家地質災害三級應急響應，派出工作組緊急趕赴現場指導救援處置。



據悉，目前已調派四川消防救援總隊268人65車、中國安能55人35台裝備趕赴現場開展救援。救援工作正在緊張進行。



本報北京8月3日電（記者王浩）近期，湖南資興等地發生多輪強降雨，遭遇嚴重洪澇和地質災害，對當地農村飲水安全造成不同程度影響。