中國企業為瑙魯經濟發展注入新活力

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，自今年1月恢復外交關係以來，中國與瑙魯合作快速發展。中方積極支持中企赴瑙投資，同瑙方在共建“一帶一路”框架下深化基礎設施建設、交通運輸等領域合作，幫助瑙方不斷增強發展內生動力。



近日，記者在瑙魯採訪時看到，中企承建的碼頭升級改造、光伏發電和儲能系統等一系列項目正在穩步推進。接受記者採訪的瑙魯人士表示，這些項目為當地帶來先進技術和許多就業機會，促進了瑙魯經濟社會發展。



暖陽高照，海風輕拂。從瑙魯國際機場沿海岸向北駕車行駛約2公里，就能看到由中國港灣工程有限責任公司承建的瑙魯國家重點項目——艾沃港碼頭升級改造項目（以下簡稱“艾沃港碼頭項目”）。



艾沃港碼頭項目包括港池疏浚、新建碼頭、海水淡化、新建集裝箱堆場等。目前，新建碼頭、燃油管道等工程已陸續完工，結束了瑙魯進出口貨物靠海上轉駁轉運、油料船不能直接靠岸卸油的歷史。整個項目預計2025年全面完工。



項目部經理周君棟告訴記者，隨著2022年9月艾沃港碼頭順利開港，瑙魯進港貨物船只卸貨時間從原來的14天減少到5天。“瑙魯人民的生活必需品幾乎全部依賴進口，碼頭的運營極大降低了貨物運輸成本，為瑙魯民眾生活提供可靠保障。”周君棟說。



去年9月，長達756.22米的燃油管道升級改造項目交付。自此，瑙魯所需的進口油料可通過管道在海上直接接卸上岸。今年3月6日，連接艾沃港港區和場外的唯一交通幹道——全長約630米的艾沃港碼頭項目場外道路順利通車，進一步提升了港區、場外集裝箱儲存區等重要樞紐的聯通與貨運能力。



陸地面積21.1平方公里的瑙魯是世界上最小的島國，海洋生物資源是其賴以生存和發展的重要保障。中企在艾沃港碼頭項目施工過程中，始終重視保護環境。



艾沃港碼頭項目約4.8萬平方米的施工區域內，栖息著海參、海鰻、海膽、海螺、海蟹和珊瑚等物種。為了保護好這些海洋生物，項目部聯繫瑙魯國家漁業和海洋資源管理局、商業與環境部、港務局等多個部門，成立了一支由項目部牽頭的海洋生物保護專項小隊對沿岸進行分組勘測考察，最終確定距離施工區50米至400米的新區域為海洋生物的“新家”。

