蔡奇看望慰問北戴河暑期休假專家

中評社北京8月5日電／據新華社報導，受習近平總書記委托，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。



蔡奇指出，習近平總書記始終關心關愛專家人才，對人才工作作出一系列重要指示，注重聽取專家學者意見建議，給專家和科技工作者代表回信，激勵廣大專家人才創新創造、勇攀高峰。黨的二十屆三中全會繪就進一步全面深化改革的全景圖，中國式現代化提供了廣闊舞台，廣大專家人才幹事創業迎來了最好時期。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，弘揚科學家精神，勇擔歷史重任，為建設教育強國、科技強國、人才強國，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業再立新功。



以黨中央、國務院名義邀請專家人才代表暑期到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年休假以“愛國奮鬥”為主題，參加休假活動的專家主要來自自然科學、工程技術、哲學社科、文化藝術等領域。



中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治參加看望活動。