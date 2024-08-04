民眾黨支持度下滑小草跑了？媒體人曝光原因

中評社台北8月4日電／近期有多份民調顯示，民眾黨的支持度呈現下滑情勢，引起外界關注。對此，資深媒體人康仁俊研判，會有相關結果應不是民眾黨支持者跑掉，而是他們不表態，但這確實是個危機，他並點出，政治性格的強烈支撐民眾黨主席柯文哲走到現在，但問題是，這個支撐點能否再往下走？



根據《美麗島電子報》日前公布政黨民調顯示，民眾黨好感度由6月的34.7%，下滑3.1個百分點至31.6%，反感度則由50.5%微幅下滑0.9個百分點至49.6%；陸委會委託政大選舉研究中心所做民調則顯示，民眾政黨認同度為：國民黨19.7%、民進黨35.3%、民眾黨6.1%。而對於政大所做結果，柯文哲回應，如果民眾黨民調很低，民進黨不會每天花大把力氣抹黑、攻擊民眾黨。



據《中時新聞網》報導，針對相關民調，康仁俊今（4）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，會有這樣的結果應不是民眾黨支持者跑掉，而是他們選擇不表態，但這對民眾黨而言也會是個危機。他指出，民眾黨是個政治性格非常高的政黨，只要在政治話題強、柯文哲有針對特定話題發表談話時，它們的支持度和流量就會往上升。



康仁俊認為，從柯文哲針對民眾黨民調相關議題，稱“民調若低綠營不用每天攻擊他”可看出，他太執著在自己的想法中，但他最近最容易被談到的議題，是京華城、北士科和台智光等案件，且在談這些事時，就連國民黨籍的議員都覺得有問題，可是柯“就避掉了那塊”。



康仁俊直言，政治性格的強烈支撐柯文哲走到現在，但問題是，這個支撐點能否再往下走？另外，在康仁俊談到，近期柯文哲騎腳踏車直播影片出現流量下滑情形，說明相較於生活類，他更適合做政治類題材時，節目同台來賓、民眾黨前“立委”陳琬惠補充，近期在地方確實有遇到支持者稱，希望柯對一些政治議題能再有金句。