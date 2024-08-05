當過8年縣長，楊德振被查

中評社北京8月5日電／據貴州省紀委監委8月3日消息：貴州省銅仁市政協黨組成員、副主席楊德振涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開信息顯示，楊德振，男，侗族，1965年7月出生，貴州黎平人，1989年8月參加工作，1989年4月加入中國共產黨，大學學歷、文學學士。



他曾任職銅仁地委組織部，後歷任鬆桃縣委常委、組織部部長，鬆桃縣委常委、常務副縣長，印江縣委副書記等職。



2013年，楊德振任玉屏縣縣長，2021年3月當選銅仁市政協副主席，後卸任玉屏縣縣長，至此番被查。



當時與楊德振搭檔的是玉屏縣委書記王俊銘。王俊銘曾任職河北，2011年任貴州省玉屏縣委書記，2016年任銅仁市委常委、玉屏縣委書記，2020年1月被查。



2017年7月，貴州省紀委通報了玉屏縣扶貧辦嚴重腐敗窩案，涉及黨員幹部11人，時任玉屏縣委書記王俊銘、縣長楊德振被組織約談。



2017年5月，銅仁通報2起生態環境損害責任追究典型問題，其中包括玉屏縣在飲用水源一級保護區內未批先建項目和貫徹落實環境保護決策部署不力問題。當時通報稱，縣長楊德振的處理按程序辦理。



楊德振被查之前，當過銅仁市市長的皮貴懷、陳晏，以及當過銅仁市市長、市委書記的夏慶豐等多人被查。



根據貴州省委安排，貴州省委第十一巡視組自2024年2月底至5月中旬對銅仁市開展巡視。6月21日，巡視組向銅仁市反饋了巡視情況。通報稱，銅仁市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接存在不足，保障和改善民生有短板，防範化解重大風險不夠有力；落實全面從嚴治黨“兩個責任”不到位；貫徹新時代黨的組織路線有差距；推進巡視審計整改工作不到位等。