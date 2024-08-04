“薩姆規則”成美國熱搜　失業率觸發衰退指標

中評社香港8月4日電／隨著美國上周五公佈7月非農就業人口增加11.4萬人，遠遜預期的17.5萬人，以及失業率升至4.3%，同樣遜預期的4.1%及創近3年新高，市場關注被視為預測經濟衰退100%準確的“薩姆規則”（Sahm Rule）已經觸發，並有意見批評聯儲局可能等待太久才開始減息。



據星島網報導，所謂“薩姆規則”，即失業率3個月平均值比過去12個月低位高出0.5個百分點時，意味經濟已經處於衰退狀態。按照美國最新情況計算，5月及6月失業率分別報3.96%及4.05%，7月失業率亦升至4.3%，已較低位高出0.5個百分點，即已觸發薩姆規則及技術上陷入衰退。同時，薩姆規則亦成為了美國社交媒體X、facebook和Instagram的熱門話題，而且熱度遠超包括“AI”與“英偉達暴跌”在內的話題。



對於薩姆規則為何被指準確度100%？主因自1950年以來，在11次美國經濟衰退中，有關理論全部獲得印證。若從股市方面觀察，在歷次發生經濟衰退時，美股都會有不小的跌幅，其中以2008年衰退最為嚴重，股市最大跌幅達55%；1980年衰退幅度最小，股市最大跌幅亦達16%。



隨著初次申領失業金人數及持續申領失業金人數越來越多，市場越來越擔心聯儲局官員所憧憬的美國經濟“軟著陸”美夢將徹底破滅。早前聯儲局主席鮑威爾在記者會上也曾問及有關薩姆規則的問題，但他似乎不以為意，僅將其稱為“統計規律”，並強調會像疫情後眾多衰退先進指標失效般一樣，因為美國就業市場依然強勁，薪資增速正在呈現健康的減緩步伐。