中國降雨將呈現“面弱點強”特徵

中評社香港8月4日電／記者4日從應急管理部獲悉，根據多方會商研判，未來三天，中國降雨總體呈現“面弱點強”特徵，東北地區、黃淮及雲南等地仍有明顯降雨過程，遼河、松花江吉林段等仍維持超警，防汛形勢不容樂觀。



新華社報導，國家防總辦公室、應急管理部4日繼續組織氣象、水利、自然資源等部門進行聯合會商，視頻調度內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、湖南、四川等重點省份，研判雨情汛情發展態勢，研究部署重點地區防汛工作。



應急管理部有關負責人在會商中指出，要繼續壓緊壓實各部門各行業防汛責任，確保責任領域全覆蓋。要克服疲勞厭戰情緒繼續做好超警堤段巡查防守工作，特別要加強夜間和退水期巡查防守。要高度警惕暴雨洪澇引發的次生災害，充分汲取局地公路塌方、橋梁垮塌造成群死群傷的教訓，加強涉水景區、臨坡、臨崖交通要道的安全管理。要加強排澇清淤和防疫工作，加快災後恢復重建。



此外，國家防總辦公室、應急管理部當日會同工業和信息化部緊急調派1架翼龍無人機在四川康定受災區域執行災情偵察和通信保障任務，前期派出的工作組繼續在遼寧、吉林、湖南協助指導防汛抗洪搶險救災工作。2日15時至3日15時，國家綜合性消防救援隊伍共參與抗洪搶險39起，出動消防救援人員2722人次，營救疏散轉移729人。