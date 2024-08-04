康定山洪泥石流災害已造成8人遇難19人失聯

中評社北京8月4日電／新華社報導，記者從四川省甘孜藏族自治州康定市“8·03”突發山洪泥石流災害應對處置指揮部瞭解到，截至4日14時30分，災害已造成姑咱鎮日地村6人遇難、11人失聯；造成雅康高速公路隧道間連接橋梁垮塌，4輛車共11人墜入橋下，其中1人獲救送醫，2人遇難、8人失聯。經全力搶修，7個受損基站已全部搶通恢復，受損光纜已搶通恢復15.4公里，受災區域通信無較大影響。



據瞭解，當地共出動人員1554名、車輛及工程裝備311台套、通信設備68台套、救援器材1500餘件、搜救犬8隻、輕型直升機1架、大型無人機1架，全力開展人員搜救、醫療救治和交通、電力、通信保障等工作。



當地通過入住集中安置點、投親靠友等方式有序轉移安置939人，郎鼓村、下瓦斯鋰礦、二社區、市一中等4個安置點的供水、供電、住宿、吃飯等服務均已妥善解決。



同時，當地已經建立康定市四套班子成員“一對一”善後安撫工作機制，積極制定遇難者遺體處置和家屬接待、安撫方案，耐心細緻聽取家屬意見和訴求。



此外，針對道路中斷導致滯留的遊客和貨車司機，當地通過“110”“12345”政務服務平台等及時收集、解決相關訴求。目前全州共設服務點202處，出動文旅志願者1602人次，服務遊客6456人次；已在康定市、瀘定縣設立8個貨車司機服務點，並正在結合實際開設臨時服務點。