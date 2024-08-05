快評：台灣的“主流民意陷阱”無處不在

中評社快評/中評智庫基金會不久前與北京聯合大學台灣研究院共同舉辦“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”論壇。北京聯合大學台灣研究院政黨研究所所長陳星在論壇上表示，賴清德以四成民意支持當選，但上台後並未向“多數民意”展現善意，反而利用執政優勢對非綠陣營展開猛烈攻擊。這是對台灣社會“民意神聖性”的巨大諷刺，同時也揭示民進黨對民意的基本認知：民意不過是權力擴張的工具，可以引導與塑造。從實際政治行為來看，民進黨當局在鞏固“基本盤”的前提下，並不在意所謂“主流民意”的看法，甚至試圖通過各種方式瓦解“主流民意”。這種認知導致的直接結果是台灣政黨爭取民意的動能減弱，但引導與塑造民意的動力增加，“爭取民意支持”演變成為引導與塑造民意成效爭奪的技術性問題，“主流民意”已經成為一個政治陷阱……



陳星指出，爭取足夠多的選民支持進而實現奪取與擴張政治權力的目標是台灣政治中所謂“民意”問題的核心內容。對於台灣的政黨與政治人物來說，如果選不上，就什麼也不是，他們所有的政治活動均是圍繞著選舉展開，台灣政治無論是執政黨還是在野黨，無時無刻不在選舉，一次選舉結束與下一次選舉無縫銜接，使台灣社會一直處於高度政治動員的緊張狀態之中。在台灣的政治結構中，民意的主要功能在於為權力分配提供所謂的“合法性”，而政黨與政治人物對民意的“尊重”也是在這個意義上展開。至於選舉之後，絕大多數情況下民意都處於被漠視的狀態。自民進黨執政以來，雖然民間反對“美豬”進口、反對“廢核”政策，但民進黨對民間的反對聲音並不以為意，依然堅定推行相關政策，而且民進黨逆民意而行的做法並未對其基本盤造成太大影響。



陳星的“主流民意陷阱”說，值得深入分析與思考。“主流民意”本來應該是社會多數民意的反映，也是民心的反映，但在台灣，“主流民意”已成為一個政治陷阱：政黨和政治人物雖然口頭上仍保持對民意的“尊重”，但實際上卻一直致力於對民意的引導、塑造甚至操控，而引導、塑造或操控“民意”的方式，往往是進行仇恨或對立動員，民進黨的“反中抗中”動員、針對對手的“抹紅”“抹黑”或所謂“出賣台灣”，或者稱自己才是“愛台灣”，都是具體的操作方式。



這就是台灣的政治現實，“主流民意陷阱”無處不在！

